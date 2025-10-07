Силы ПВО в Тульской области отразили ночную атаку ВСУ

Ночью средствами противовоздушной обороны над территорией Тульской области были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в результате инцидента отсутствуют пострадавшие, а также не зафиксировано каких-либо повреждений объектов инфраструктуры или зданий.
Режим опасности, связанный с атакой БПЛА, был объявлен в области во вторник в 00:07 и продолжался в течение шести часов.
Ранее сообщалось, что ВСУ начали применять самолетные дроны с двигателями от «Жигулей».
