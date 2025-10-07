Ричмонд
Силы ПВО в Тульской области отразили ночную атаку ВСУ

Ночью средствами противовоздушной обороны над территорией Тульской области были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

Ночью средствами противовоздушной обороны над территорией Тульской области были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате инцидента отсутствуют пострадавшие, а также не зафиксировано каких-либо повреждений объектов инфраструктуры или зданий.

Режим опасности, связанный с атакой БПЛА, был объявлен в области во вторник в 00:07 и продолжался в течение шести часов.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали применять самолетные дроны с двигателями от «Жигулей».

