На трассе под Верхней Пышмой автобус сбил пешехода насмерть

Под Верхней Пышмой в ДТП погиб пешеход.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

Под Верхней Пышмой утром 7 октября сбили пешехода. ДТП случилось на нулевом километре автодороги «Обход Верхней Пышмы» в направлении Екатеринбурга. Мужчина погиб на месте. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария случилась на автодороге в сторону Екатеринбурга. По предварительной информации, пешеход в тёмной одежде без световозвращателей неожиданно выбежал на проезжую часть прямо перед автобусом. Водитель не успел избежать столкновения.

— Водитель имеет стаж вождения более 30 лет, он был освидетельствован на состояние опьянения, которое не подтвердилось, — уточнили в ГАИ.

Сейчас на месте работают автоинспекторы и следователи. Движение на этом участке ограничено — машины пускают по одной полосе.

Госавтоинспекция призывает пешеходов переходить дорогу только в разрешённых местах и обязательно использовать световозвращатели в тёмное время суток.