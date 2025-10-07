На трассе под Верхней Пышмой автобус сбил пешехода насмерть

Под Верхней Пышмой утром 7 октября сбили пешехода. ДТП случилось на нулевом километре автодороги «Обход Верхней Пышмы» в направлении Екатеринбурга. Мужчина погиб на месте. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Авария случилась на автодороге в сторону Екатеринбурга. По предварительной информации, пешеход в тёмной одежде без световозвращателей неожиданно выбежал на проезжую часть прямо перед автобусом. Водитель не успел избежать столкновения.
— Водитель имеет стаж вождения более 30 лет, он был освидетельствован на состояние опьянения, которое не подтвердилось, — уточнили в ГАИ.
Сейчас на месте работают автоинспекторы и следователи. Движение на этом участке ограничено — машины пускают по одной полосе.
Госавтоинспекция призывает пешеходов переходить дорогу только в разрешённых местах и обязательно использовать световозвращатели в тёмное время суток.