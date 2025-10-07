Ричмонд
Запах гари накрыл Атырау: в акимате выяснили причину

Жители Атырау пожаловались на запах гари, накрывший город. В акимате нашли причину дыма, ДЧС приступил к ликвидации возгораний, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в ведомстве, по поручению акима области замакима провел заседание оперативного штаба по обнаружению и ликвидации очагов возгорания, ставших причиной появления запаха гари в городе.

«В ходе мониторинга установлено, что источником задымления стало возгорание за полями испарения “Тухлая балка”, расположенными на расстоянии около 20 километров от города Атырау со стороны Каспийского моря, где был выявлен очаг», — рассказали в акимате.

Для ликвидации пожара спасатели уже направились на место ЧП.