В Омске аннулировали кредитный договор мошенников на имя военного

Прокуратура Русско-Полянского района защитила права военнослужащего, пострадавшего от действий преступников. В декабре 2023 года неизвестные лица использовали личные данные мужчины для оформления займа на 15 тысяч рублей через интернет, после чего похитили эти деньги.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Одновременно с разбирательствами бойцу приходилось выплачивать долг по кредиту, который тот не брал. Для защиты прав сельчанина прокуратура направила в суд иск о признании договора недействительным и возврате уплаченных сумм.
Требования были удовлетворены в полном объеме. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение решения после его вступления в силу.