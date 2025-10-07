Ричмонд
В Омске аннулировали кредитный договор мошенников на имя военного

Боец стал жертвой интернет-аферистов.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Русско-Полянского района защитила права военнослужащего, пострадавшего от действий преступников. В декабре 2023 года неизвестные лица использовали личные данные мужчины для оформления займа на 15 тысяч рублей через интернет, после чего похитили эти деньги.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Одновременно с разбирательствами бойцу приходилось выплачивать долг по кредиту, который тот не брал. Для защиты прав сельчанина прокуратура направила в суд иск о признании договора недействительным и возврате уплаченных сумм.

Требования были удовлетворены в полном объеме. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение решения после его вступления в силу.