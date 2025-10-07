В Омске аннулировали кредитный договор мошенников на имя военного

Прокуратура Русско-Полянского района защитила права военнослужащего, пострадавшего от действий преступников. В декабре 2023 года неизвестные лица использовали личные данные мужчины для оформления займа на 15 тысяч рублей через интернет, после чего похитили эти деньги.