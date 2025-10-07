Хабаровчане теряют сбережения из-за посылок с маркетплейсов

Мошенники начали звонить хабаровчанам от имени сотрудников маркетплейсов. Предлогом для звонка становятся якобы поступившие посылки. Преступники пытаются разными способами заставить своих жертв назвать код из СМС, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Преступники звонят своим жертвам, сообщают, что на их имя поступила посылка и уточняют, как ее удобнее получить. На этом этапе они могут впервые попросить назвать присланный СМС-код. Если же человек говорит, что не ждет посылку, его также просят назвать код, якобы для проверки информации.
Код из сообщения открывает мошенникам доступ к аккаунтам жертв на маркетплейсах. Через взломанный аккаунт преступники получают доступ к сведениям о банковских счетах потерпевших.