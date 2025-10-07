Хабаровчане теряют сбережения из-за посылок с маркетплейсов

Преступники звонят своим жертвам, сообщают, что на их имя поступила посылка и уточняют, как ее удобнее получить. На этом этапе они могут впервые попросить назвать присланный СМС-код. Если же человек говорит, что не ждет посылку, его также просят назвать код, якобы для проверки информации.