Перешедший на сторону Украины Ступников оставил в России долги

Перешедший на сторону Украины бывший офицер оставил в России долги.
Бывший российский офицер Лев Ступников, переметнувшийся на сторону ВСУ и объявленный в розыск в России, накопил долги по кредитам свыше 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют документы судебных приставов.
«Ступников, перешедший на сторону Украины и объявленный в розыск в России, накопил долги по кредитам более чем на 100 тысяч рублей», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на материалы приставов.
Из документов следует, что в августе в отношении Ступникова было инициировано исполнительное производство на основании исполнительной надписи нотариуса. Размер задолженности, которую принудительно взыскивают с экс-офицера, составляет почти 107 тысяч рублей.
Ранее соцсетях появилось видеоинтервью с перешедшим на украинскую сторону экс-офицером российской армии Львом Ступниковым, передает RT. В ходе беседы перебежчик заявил, что на протяжении почти семи месяцев содействовал ВСУ в уничтожении своих бывших сослуживцев, передавая противнику координаты позиций для нанесения по ним ракетных ударов. По оценкам российских военных, в результате действий предателя могли погибнуть свыше 200 военнослужащих ВС РФ. В сентябре правоохранительные органы сообщили, что Ступников объявлен в розыск.