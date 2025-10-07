Перешедший на сторону Украины Ступников оставил в России долги

Ранее соцсетях появилось видеоинтервью с перешедшим на украинскую сторону экс-офицером российской армии Львом Ступниковым, передает RT. В ходе беседы перебежчик заявил, что на протяжении почти семи месяцев содействовал ВСУ в уничтожении своих бывших сослуживцев, передавая противнику координаты позиций для нанесения по ним ракетных ударов. По оценкам российских военных, в результате действий предателя могли погибнуть свыше 200 военнослужащих ВС РФ. В сентябре правоохранительные органы сообщили, что Ступников объявлен в розыск.