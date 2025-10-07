Поисковик Торгашина сказала, при каких условиях прекратят искать Усольцевых

В Красноярском крае продолжаются поиски супругов Усольцевых и их пятилетней дочери, которые пропали 28 сентября во время похода по Кутурчинскому Белогорью. Поисковая операция, в которой задействованы сотни человек, ведется как на земле, так и с воздуха.
Руководитель красноярской группы волонтеров «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина сообщила, что продолжительность поисков зависит от обстоятельств. Волонтеры готовы продолжать работу, но в условиях опасности, связанной с дикими животными, они действуют совместно со спасателями, полицией и охотниками.
«Продолжительность поисков зависит от обстоятельств. Для поисков-волонтёров таких сроков нет. Но в местности, где есть опасность из-за диких зверей, например, мы не можем работать самостоятельно — без спасателей, полицейских и охотников. Сегодня еще работаем по семье Усольцевых, завтра, вероятно, тоже», — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru Светлана.
Торгашина отметила, что подобных масштабных поисков в регионе ранее не проводилось. Резонанс, вызванный исчезновением пятилетнего ребенка, привлек внимание большого числа добровольцев.
Поисковая операция продолжается, и официальные структуры принимают решение о ее дальнейшем продолжении.
Напомним, Усольцевых начали искать только 1 октября. С этого момента операция прерывается только в темное время суток. Результатов пока нет никаких, в лесу не найдено ничего, чтобы говорило о присутствии этой семьи там. Но достоверно известно, что Усольцевы были возле скалы Буратинка, там их видели другие туристы.
Известно, что с ними собака породы корги. Но ее следы никто не видел, лай не слышали.
Поиски осложняются погодой — в тайге выпал снег, а минусовые температуры стоят даже днем. При этом были замечены следы медведей и волков.
По факту пропаже семьи заведено уголовное дело об убийстве. Истории, как людей находили через продолжительное время после пропажи в лесу, смотрите здесь.