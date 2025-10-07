Поисковик Торгашина сказала, при каких условиях прекратят искать Усольцевых

Напомним, Усольцевых начали искать только 1 октября. С этого момента операция прерывается только в темное время суток. Результатов пока нет никаких, в лесу не найдено ничего, чтобы говорило о присутствии этой семьи там. Но достоверно известно, что Усольцевы были возле скалы Буратинка, там их видели другие туристы.