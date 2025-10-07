Глава фонда ремонта Калининграда потратил миллионы из бюджета на корпоративы

Экс-глава фонда капитального ремонта многоквартирных домов Олег Туркин растратил 9,1 миллиона рублей из бюджета Калининградской области — деньги ушли на организацию корпоративов. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в прокуратуре региона.
Следователи выяснили, что средства были потрачены в период с 2020 по 2024 год. Фигурантом уголовного дела выступает не только Туркин, но и шесть его подчиненных.
Чиновник также спонсировал за счет бюджета туристические мероприятия для сотрудников, подарки, продукты, алкогольные напитки и услуги такси.
На данный момент Туркин проходит обвиняемым в деле о растрате. Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы, уточнили в Telegram-канале ведомства.
