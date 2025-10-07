Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава фонда ремонта Калининграда потратил миллионы из бюджета на корпоративы

Экс-глава фонда капитального ремонта многоквартирных домов Олег Туркин растратил 9,1 миллиона рублей из бюджета Калининградской области — деньги ушли на организацию корпоративов. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в прокуратуре региона.

Экс-глава фонда капитального ремонта многоквартирных домов Олег Туркин растратил 9,1 миллиона рублей из бюджета Калининградской области — деньги ушли на организацию корпоративов. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в прокуратуре региона.

Следователи выяснили, что средства были потрачены в период с 2020 по 2024 год. Фигурантом уголовного дела выступает не только Туркин, но и шесть его подчиненных.

Чиновник также спонсировал за счет бюджета туристические мероприятия для сотрудников, подарки, продукты, алкогольные напитки и услуги такси.

На данный момент Туркин проходит обвиняемым в деле о растрате. Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы, уточнили в Telegram-канале ведомства.

До этого также стало известно, что гособвинение настаивает на продлении заключения экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину — причиной является необходимость исследовать более 700 юридических лиц.