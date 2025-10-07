Выяснилось, что перебежчик из ВС РФ Ступников задолжал крупную сумму в России

Бывший офицер Вооружённых сил России Лев Ступников, перешедший на сторону украинской армии, накопил значительные долги по кредитам на родине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы службы судебных приставов.
Согласно официальным документам, общая сумма задолженности, подлежащая принудительному взысканию, составляет почти 107 тысяч рублей.
Ранее в соцсетях появились видеозаписи интервью Ступникова украинским СМИ, в которых он признаётся, что около семи месяцев помогал вооружённым силам Украины, передавая координаты российских позиций для нанесения ракетных ударов. По оценке российских военных, в результате его действий могли погибнуть более двухсот военнослужащих.
Кроме того, перебежчик продолжает делать публичные заявления, содержащие угрозы в адрес своих бывших сослуживцев. По данным RT, он утверждал, что намерен организовать взрывы в городе Борзя Забайкальского края, где ранее проходил службу вместе с теми, кого теперь называет своими противниками.
