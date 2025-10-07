Выяснилось, что перебежчик из ВС РФ Ступников задолжал крупную сумму в России

Кроме того, перебежчик продолжает делать публичные заявления, содержащие угрозы в адрес своих бывших сослуживцев. По данным RT, он утверждал, что намерен организовать взрывы в городе Борзя Забайкальского края, где ранее проходил службу вместе с теми, кого теперь называет своими противниками.