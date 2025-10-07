Вертолет санавиации упал на шоссе в США, есть пострадавшие. Видео

«Медицинский вертолет REACH потерпел крушение вскоре после 19:00 на восточном шоссе 50 в районе 59-й улицы. На борту находились три члена экипажа, все они были доставлены в местные больницы с тяжелыми травмами», — пишет CBS News. Пока неизвестно, следовал ли вертолет в больницу или из нее.