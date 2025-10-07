В центре Иркутска водитель устроил массовое ДТП с тремя пострадавшим

Авария произошла утром в центре города, когда полицейские заметили «Тойоту Премио», которая резко выехала с парковки на Пионерском переулке. Водитель не подчинился требованию об остановке и попытался скрыться. Во время погони он столкнулся с «Фольксвагеном Поло», а затем врезался в «Хонду Степвагон», которую отбросило на тротуар.