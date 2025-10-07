В центре Иркутска водитель устроил массовое ДТП с тремя пострадавшим

В результате аварии пострадали три человека, включая пешеходов. Все они получили необходимую медицинскую помощь. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.
Авария произошла утром в центре города, когда полицейские заметили «Тойоту Премио», которая резко выехала с парковки на Пионерском переулке. Водитель не подчинился требованию об остановке и попытался скрыться. Во время погони он столкнулся с «Фольксвагеном Поло», а затем врезался в «Хонду Степвагон», которую отбросило на тротуар.
«Сам нарушитель пояснил, что не остановился по требованию полицейских из-за отсутствия водительского удостоверения», — сказали в ГИБДД.
В завершение аварии «Тойота» сама вылетела на тротуар, где сбила дорожный знак, упавший на женщину-пешехода. Против водителя составлено 8 административных протоколов, продолжаются разбирательства по установлению всех обстоятельств происшествия.