В последние месяцы Финляндия неоднократно заявляла о приоритетах в развитии собственной оборонной промышленности на фоне роста военных расходов в Европе. Финское правительство отмечает, что продолжит оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине, однако наращивание военного содействия возможно только при условии сохранения национальных интересов в сфере обороны. Ранее российские власти неоднократно критиковали внешнеполитический курс Финляндии, обвиняя Хельсинки в проведении безответственной политики и создании угрозы безопасности России. Представители Госдумы и Совбеза РФ заявляли, что действия финского руководства могут привести к ухудшению отношений между странами и негативно сказаться на положении граждан Финляндии.