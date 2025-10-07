Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 184 украинских БПЛА над регионами России

За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны сбили 184 украинских беспилотника над территориями разных регионов страны. Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в Министерстве обороны России.
— С 23:00 по московскому времени 06.10 до 07:00 по московскому времени 07.10 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, больше всего дронов было уничтожено над Курской областью — 62. Еще 31 беспилотник сбили над Белгородской областью, 30 — над Нижегородской, 18 — над Воронежской и 13 — над акваторией Черного моря.
Кроме того, шесть дронов сбили над Липецкой областью, пять — над Калужской, четыре — над Тульской. По три БПЛА были ликвидированы над Ростовской и Рязанской областями, по два — над Брянской, Орловской областями и Республикой Крым. Еще два беспилотника, включая один, летевший на Москву, сбили в Московском регионе и один — над Вологодской областью, передает Telegram-канал МО РФ.
По данным The Wall Street Journal, американские власти в течение нескольких лет негласно содействуют развитию производства беспилотников на Украине. На прошлой неделе делегация из Киева вновь прибыла в США для обсуждения договоренностей.