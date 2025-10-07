Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 184 украинских БПЛА над регионами России

Кроме того, шесть дронов сбили над Липецкой областью, пять — над Калужской, четыре — над Тульской. По три БПЛА были ликвидированы над Ростовской и Рязанской областями, по два — над Брянской, Орловской областями и Республикой Крым. Еще два беспилотника, включая один, летевший на Москву, сбили в Московском регионе и один — над Вологодской областью, передает Telegram-канал МО РФ.