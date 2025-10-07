Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров: в Волгоградской области после беспилотной атаки работают саперы

Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны ночью отразили украинскую беспилотную атаку на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«На месте падения обломков БПЛА в поле в Городищенском районе работают саперы. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет», — говорится в комментарии чиновника, распространенном администрацией региона.

О сбитии украинских беспилотников в ночное время сообщили и власти, в частности, Москвы, Воронежской и Ростовской областей. Среди людей никто не пострадал.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше