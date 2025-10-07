Бочаров: в Волгоградской области после беспилотной атаки работают саперы

Силы противовоздушной обороны ночью отразили украинскую беспилотную атаку на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
«На месте падения обломков БПЛА в поле в Городищенском районе работают саперы. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет», — говорится в комментарии чиновника, распространенном администрацией региона.
О сбитии украинских беспилотников в ночное время сообщили и власти, в частности, Москвы, Воронежской и Ростовской областей. Среди людей никто не пострадал.
