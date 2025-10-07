В Воронежской области обломки сбитого БПЛА повредили котельную

Глава области отметил, что повреждения зафиксированы только на одном объекте.
«В одном из муниципалитетов обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной», — уточнил Гусев.
Он также добавил, что угроза повторной атаки снята, а на местах работают оперативные службы.
Ранее Life.ru писал, что ночью во вторник российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Тульской областью. Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что никто не пострадал, а инфраструктура не получила повреждений.
