В Воронежской области обломки сбитого БПЛА повредили котельную

Ночью 7 октября силы ПВО отразили крупную атаку дронов на Воронежскую область, уничтожив 17 украинских беспилотников. Один из них упал вблизи котельной, повредив остекление и коммуникации. По словам губернатора Александра Гусева, в пяти районах и одном городе региона системы ПВО сработали штатно, пострадавших нет.

Глава области отметил, что повреждения зафиксированы только на одном объекте.

«В одном из муниципалитетов обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной», — уточнил Гусев.

Он также добавил, что угроза повторной атаки снята, а на местах работают оперативные службы.

Ранее Life.ru писал, что ночью во вторник российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Тульской областью. Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что никто не пострадал, а инфраструктура не получила повреждений.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

