Украина атаковала Россию почти 200 беспилотниками

Срочная новость.
Дежурные силы ПВО обнаружили и перехватили 184 украинских беспилотника над регионами России. Вражеская атака была пресечена в ночь на 7 октября. Об этом сообщает Минобороны.
