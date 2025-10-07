Обломки БПЛА повредили сети котельной в Воронежской области

Всего за ночь в Воронежской области было уничтожено 17 БПЛА.
Обломки беспилотного летательного аппарата повредили остекление и коммуникации котельной в одном из муниципалитетов Воронежской области ночью 7 октября. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах и одном городе Воронежской области было обнаружено и уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов. В одном из муниципалитетов обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Как пишет RT со ссылкой на Минобороны России, всего за прошедшую ночь уничтожили 184 дрона. Беспилотники фиксировались и в Ростовской области, где по сообщению губернатора Юрия Слюсаря также никто не пострадал. Один из беспилотников был сбит на пути в Москву, еще один уничтожили над Старым Осколом.