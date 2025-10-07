МО: Силы ПВО уничтожили за ночь 184 дрона ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны России уничтожили за ночь 7 октября 184 дрона ВСУ на регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, 62 беспилотника ликвидировано в Курской области, 31 — в Белгородской, 30 — в Нижегородской. Кроме того, 18 вражеских БПЛА уничтожено в Воронежской области, 13 — над акваторией Черного моря. Шесть и пять дронов ВСУ были сбиты над Липецкой и Калужской областями соответственно.
Четыре БПЛА противника ликвидированы в Тульской области, по три БПЛА Украины сбили над территориями Ростовской, Рязанской областями, по два — в Брянской, Орловской областях и на Крымском полуострове. Еще два в Московской области, в том числе один дрон. Направлявшийся к Москве. Еще один БПЛА сбит в Вологодской области.
Ранее сообщалось, что над территорией Тюмени были уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Их ликвидировали в районе нефтеперерабатывающего завода, расположенного в микрорайоне Антипино.
Кроме того, в Нижегородской области в результате отражения атаки беспилотников боевиков Вооруженных сил Украины пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
А на днях всего за два часа российские средства противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов украинских войск над регионами Российской Федерации.