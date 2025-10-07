В Мамадышском районе Татарстана медведь растерзал стадо овец

В селе Нурминское Мамадышского района Татарстана бурый медведь напал на стадо овец и растерзал девять животных. Фермер Сергей Ханов стал свидетелем этой трагедии. Он рассказал, что медведь был огромным и закапывал овец, вероятно, чтобы сохранить их на будущее. Мужчина до сих пор не может прийти в себя от увиденного. Об этом сообщает «Татарстан 24».