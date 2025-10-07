Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мамадышском районе Татарстана медведь растерзал стадо овец

Люди напуганы и боятся выходить из своих домов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В селе Нурминское Мамадышского района Татарстана бурый медведь напал на стадо овец и растерзал девять животных. Фермер Сергей Ханов стал свидетелем этой трагедии. Он рассказал, что медведь был огромным и закапывал овец, вероятно, чтобы сохранить их на будущее. Мужчина до сих пор не может прийти в себя от увиденного. Об этом сообщает «Татарстан 24».

На следующий день медведя снова заметили, но уже не одного — с ним были медвежата. По информации охотоведов, в Мамадышском районе обитает около двадцати бурых медведей. Специалисты призывают сохранять спокойствие, так как с наступлением холодов медведи уйдут в спячку. Однако до этого момента безопасность людей находится под особым контролем.

Ранее мы сообщали, что недалеко от Казани заметили медведя. Хищника увидели в селе Тимошкино.