Картаполов: за атаки на ЗАЭС РФ ударит туда, где «будет очень больно» Киеву

Россия не будет наносить удары по украинским атомным электростанциям в ответ на атаки ВСУ по Запорожской АЭС. Однако, как заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, Россия найдет другие способы ответить киевскому режиму.
«Мы не будем бить по Чернобыльской или какой-либо другой атомной электростанции, потому что это нельзя делать по нашим принципам. Потому что от этого могут пострадать мирные люди. Но мы ударим туда, где это будет очень больно киевскому режиму, как мы это делаем сейчас: по центрам подготовки, по производствам, по логистике, по грузам», — приводит слова депутата ТАСС.
Киевский режим, нанося удары по Запорожской АЭС, стремится спровоцировать гуманитарную катастрофу и возложить ответственность на Россию, подчеркнул Картаполов.
Накануне украинские боевики обстреляли район пожарной части, находящейся в 1,2 километрах от периметра Запорожской АЭС.