Спецоперация в Шымкенте: задержаны иностранцы и казахстанцы

В Шымкенте сотрудники Департамента полиции (ДП) и спецподразделения МВД РК «Арлан» провели операцию, в ходе которой провели задержания, в том числе иностранцев, сообщает Zakon.kz.

Источник: YouTube/PolisiaKz

Подробностями 7 октября 2025 года поделились в пресс-службе городского ДП:

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали двух иностранных граждан, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков на территории города. В ходе обыска арендованного автомобиля было обнаружено и изъято 22 расфасованных пакетика с психотропным веществом мефедроном, готовых к сбыту. Дополнительно в тайниках, заранее подготовленных злоумышленниками, было найдено еще 46 аналогичных свертков.

Уточняется, что общий вес изъятых запрещенных веществ превысил 200 гр.

Также в ходе оперативных мероприятий был задержан 20-летний житель Туркестанской области.

При нем обнаружено около 70 гр. мефедрона, спрятанных в куртке с целью последующего сбыта.

Пресс-служба ДП Шымкента

Кроме того, в сентябре был задержан местный житель, уличенный в распространении психотропных веществ в особо крупном размере.

Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. По фактам начато досудебное расследование.

Пресс-служба ДП Шымкента

В полиции напомнили: за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов предусмотрена строгая уголовная ответственность.