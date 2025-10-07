Спецоперация в Шымкенте: задержаны иностранцы и казахстанцы

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали двух иностранных граждан, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков на территории города. В ходе обыска арендованного автомобиля было обнаружено и изъято 22 расфасованных пакетика с психотропным веществом мефедроном, готовых к сбыту. Дополнительно в тайниках, заранее подготовленных злоумышленниками, было найдено еще 46 аналогичных свертков.