Спецоперация в Шымкенте: задержаны иностранцы и казахстанцы

Подробностями 7 октября 2025 года поделились в пресс-службе городского ДП:
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали двух иностранных граждан, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков на территории города. В ходе обыска арендованного автомобиля было обнаружено и изъято 22 расфасованных пакетика с психотропным веществом мефедроном, готовых к сбыту. Дополнительно в тайниках, заранее подготовленных злоумышленниками, было найдено еще 46 аналогичных свертков.
Уточняется, что общий вес изъятых запрещенных веществ превысил 200 гр.
Также в ходе оперативных мероприятий был задержан 20-летний житель Туркестанской области.
При нем обнаружено около 70 гр. мефедрона, спрятанных в куртке с целью последующего сбыта.
Кроме того, в сентябре был задержан местный житель, уличенный в распространении психотропных веществ в особо крупном размере.
Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. По фактам начато досудебное расследование.
В полиции напомнили: за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов предусмотрена строгая уголовная ответственность.