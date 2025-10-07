Применил насилие: омского участкового подозревают в превышении полномочий

Участкового подозревают в превышении служебных полномочий с применением насилия. По версии следствия, ему подвергся местный житель. Участковый повалил его лицом вниз на землю и причинил телесные повреждения. Важный нюанс — произошло это после того, как потерпевший отказался выполнить законные требования участкового и проследовать с ним в отделение полиции.