Применил насилие: омского участкового подозревают в превышении полномочий

В СУ СКР по Омской области завели уголовное дело на участкового в районном поселке Любинский. Как сообщили в ведомстве, дело возбуждено после публикации в СМИ.
Участкового подозревают в превышении служебных полномочий с применением насилия. По версии следствия, ему подвергся местный житель. Участковый повалил его лицом вниз на землю и причинил телесные повреждения. Важный нюанс — произошло это после того, как потерпевший отказался выполнить законные требования участкового и проследовать с ним в отделение полиции.
Какие именно телесные повреждения получил пострадавший, не сообщается.