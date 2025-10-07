Дочь нашла мертвого отца на полу птичника и громко закричала от ужаса

Далее полицейские вызвали на допрос 39-летнего Евгения Старикова, основного покупателя продукции покойного. Мужчина вёл себя во время беседы с правоохранителями подчёркнуто спокойно. Евгений уверял, что урегулировал все денежные вопросы с Алексеем во время их последней встречи, однако когда следователи углубились в детали, предприниматель начал путаться в показаниях. Ещё больше подозрений вызывало то, что в прошлом Евгений работал на предприятии химической отрасли и имел доступ к токсичным веществам. Однако вряд ли он мог добавить яд в сироп. В последний месяц его не видели в селе.