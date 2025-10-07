Ричмонд
Два смертельных ДТП с мотоциклистами произошло за вечер в Челябинской области

В Челябинской области два мотоциклиста скончались в ДТП, которые произошли накануне вечером. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Первая авария случилась в 21:10 в Копейске на улице Кожевникова. 68-летний водитель Chevrolet Niva при повороте не уступил дорогу 24-летнему мотоциклисту. В результате молодой человек скончался на месте происшествия. У мотоциклиста не было водительских прав. Кроме того, транспортное средство было без регистрационного знака.

Второе ДТП произошло в 21:30 на дороге Карабаш — Кыштым. 48-летняя женщина за рулем Changan при обгоне на запрещенном участке въехала в мотоцикл Yamaha, которым управлял 27-летний мужчина. Мотоциклист скончался.