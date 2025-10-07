Движение поездов временно ограничили от станции «Орехово» до «Автозаводской»

Кроме того, недавно на центральном участке Калужско-Рижской ветки также временно увеличивали интервалы движения. Тогда на рельсах оказался человек. До этого из-за падения пассажира на пути некоторое время не было движения от станции «Автозаводская» до «Орехово» Замоскворецкой линии метро.