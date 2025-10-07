Ричмонд
Движение поездов временно ограничили от станции «Орехово» до «Автозаводской»

Поезда временно не ходят от станции «Орехово» до «Автозаводской» Замоскворецкой линии метро. Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным ведомства, это необходимо для проверки инфраструктуры.

— В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Позже там сообщили, что движение уже ввели в график.

1 октября интервалы движения поездов увеличили на Кольцевой линии Московского метрополитена — это было связано с тем, что один из пассажиров упал на рельсы. Москвичам рекомендовали пользоваться поездами, следующими в противоположными направлениями.

Кроме того, недавно на центральном участке Калужско-Рижской ветки также временно увеличивали интервалы движения. Тогда на рельсах оказался человек. До этого из-за падения пассажира на пути некоторое время не было движения от станции «Автозаводская» до «Орехово» Замоскворецкой линии метро.

8 августа на рельсы на одной из станций Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро тоже упал человек. Движение поездов тогда временно ограничили.