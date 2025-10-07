Над регионами России за ночь сбили 184 украинских БПЛА

В ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 184 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории страны, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
С 23:00 6 октября до 07:00 7 октября дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 184 беспилотных летательных аппарата. В частности, 62 дрона были сбиты над Курской областью, 31 — над Белгородской, 30 — над Нижегородской, 18 — над Воронежской, 13 — над акваторией Черного моря, 6 — над Липецкой, 5 — над Калужской, 4 — над Тульской.
Также были уничтожены по три дрона над Ростовской и Рязанской областями, по два — над Брянской и Орловской областями, Республикой Крым и два дрона над Московским регионом, включая один, летевший на столицу, и один, перехваченный над Вологодской областью.