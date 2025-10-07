Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России за ночь сбили 184 украинских БПЛА

Над Курской областью уничтожили 62 беспилотника.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 184 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории страны, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

С 23:00 6 октября до 07:00 7 октября дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 184 беспилотных летательных аппарата. В частности, 62 дрона были сбиты над Курской областью, 31 — над Белгородской, 30 — над Нижегородской, 18 — над Воронежской, 13 — над акваторией Черного моря, 6 — над Липецкой, 5 — над Калужской, 4 — над Тульской.

Также были уничтожены по три дрона над Ростовской и Рязанской областями, по два — над Брянской и Орловской областями, Республикой Крым и два дрона над Московским регионом, включая один, летевший на столицу, и один, перехваченный над Вологодской областью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше