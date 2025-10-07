Ричмонд
Акмолинка всего за неделю осталась без квартиры и 20 млн тенге

Жительница Акмолинской области продала собственную квартиру и отдала все деньги мошенникам. В мошенническую схему оказались втянуты 40 дропперов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, киберполицейские Акмолинской области расследуют крупное интернет-мошенничество, жертвой которого стала 80-летняя жительница Кокшетау.

Как следует из показаний потерпевшей, с 12 по 18 сентября этого года она получала неоднократные звонки от мошенников, представившихся сотрудниками департамента экономических расследований.

«Лжеправоохранители запугали пожилую женщину уголовным преследованием и вынудили ее продать собственную квартиру. Злоумышленники сами связали пенсионерку с риелтором, который провел сделку купли-продажи», — рассказали в Департаменте полиции Акмолинской области.

Все полученные деньги, а это более 20 миллионов тенге, женщина перевела на счета 40 дропперов.

3 октября потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело и провели ряд первоначальных оперативно-розыскных и следственных мероприятий.

В настоящее время киберполицейские устанавливают организаторов преступной схемы, а также личности дропперов.

«Гражданам стоит проявлять бдительность при поступлении звонков от неизвестных лиц, представляющихся работниками Национального банка, правоохранительных и силовых органов, операторами сотовой связи или курьерами», — призвали в ведомстве.