Акмолинка всего за неделю осталась без квартиры и 20 млн тенге

Как сообщает пресс-служба ведомства, киберполицейские Акмолинской области расследуют крупное интернет-мошенничество, жертвой которого стала 80-летняя жительница Кокшетау.
Как следует из показаний потерпевшей, с 12 по 18 сентября этого года она получала неоднократные звонки от мошенников, представившихся сотрудниками департамента экономических расследований.
«Лжеправоохранители запугали пожилую женщину уголовным преследованием и вынудили ее продать собственную квартиру. Злоумышленники сами связали пенсионерку с риелтором, который провел сделку купли-продажи», — рассказали в Департаменте полиции Акмолинской области.
Все полученные деньги, а это более 20 миллионов тенге, женщина перевела на счета 40 дропперов.
3 октября потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело и провели ряд первоначальных оперативно-розыскных и следственных мероприятий.
В настоящее время киберполицейские устанавливают организаторов преступной схемы, а также личности дропперов.
«Гражданам стоит проявлять бдительность при поступлении звонков от неизвестных лиц, представляющихся работниками Национального банка, правоохранительных и силовых органов, операторами сотовой связи или курьерами», — призвали в ведомстве.