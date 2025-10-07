Ричмонд
За незаконную вырубку леса осудили троих мужчин в Хабаровском крае

Суд назначил им условные сроки за спиленные ясени и березы.

Источник: Комсомольская правда

В районе имени Лазо завершилось судебное разбирательство по делу о незаконной рубке деревьев. Трое местных жителей вырубили десятки ясеней и берез, нанеся ущерб лесному фонду. Теперь они получили наказание, но остались на свободе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В декабре прошлого года в полицию района имени Лазо поступила информация о том, что на территории ведется незаконная рубка. На место выехали сотрудники группы экономической безопасности и ФСБ. В лесу задержали троих мужчин от 31 до 40 лет.

«Следствие установило, что с апреля по декабрь они без разрешительных документов спилили около 30 деревьев ясеня и белой березы. Заготовленную древесину погрузили в автомобиль, планируя использовать для собственных нужд», — рассказали в ОМВД России по району имени Лазо.

Ранее задержанные к уголовной ответственности не привлекались. На время следствия им избрали подписку о невыезде. Ущерб в размере более 200 тысяч рублей был возмещен в полном объеме.

Суд признал мужчин виновными по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Двоим из них назначили по два года и четыре месяца условно, третьему — год и восемь месяцев условно. Приговор пока не вступил в законную силу.