Силовики раскрыли детали убийства пропавшего с машиной жителя Екатеринбурга

«Оперативникам удалось выйти на след и задержать двух подозреваемых, одним их которых оказался сотрудник местной Госавтоинспекции. Он сразу был отстранен от исполнения служебных обязанностей. В ближайшее время его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и вместе со вторым фигурантом они понесут наказание в установленном законом порядке», — заверил полковник Горелых.