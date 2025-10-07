Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысяча жителей российского региона остается без света из-за атак ВСУ

В Белгородской области сохраняются перебои с электроснабжением в результате атак Вооруженных сил Украины.

В Белгородской области сохраняются перебои с электроснабжением в результате атак Вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, около тысячи жителей в четырех населенных пунктах остаются без света.

Аварийно-восстановительные бригады продолжают работу уже вторые сутки подряд, устраняя последствия обстрелов, произведенных 5 октября.

Ранее Гладков информировал о том, что в понедельник без электроснабжения оставались порядка 40 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили ночную атаку дронов ВСУ над 14 регионами.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.