Тысяча жителей российского региона остается без света из-за атак ВСУ

В Белгородской области сохраняются перебои с электроснабжением в результате атак Вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, около тысячи жителей в четырех населенных пунктах остаются без света.
Аварийно-восстановительные бригады продолжают работу уже вторые сутки подряд, устраняя последствия обстрелов, произведенных 5 октября.
Ранее Гладков информировал о том, что в понедельник без электроснабжения оставались порядка 40 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили ночную атаку дронов ВСУ над 14 регионами.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.