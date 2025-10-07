В Воронеже на директора школы, где избили ученика, завели два дела

Накажут директора воронежской школы, ученики которой избили сверстника, сообщили в облпрокуратуре. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, жестокая драка, в результате которой мальчик попал в больницу с сотрясением, произошла 30 сентября на территории школы № 109. По предварительным данным, ученики не раз издевались над сверстником прямо в школе.