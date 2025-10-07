Ричмонд
В Воронеже на директора школы, где избили ученика, завели два дела

Прокуроры обнаружили, что в воронежской школе не созданы безопасные условия для детей.

Источник: Комсомольская правда

Накажут директора воронежской школы, ученики которой избили сверстника, сообщили в облпрокуратуре. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, жестокая драка, в результате которой мальчик попал в больницу с сотрясением, произошла 30 сентября на территории школы № 109. По предварительным данным, ученики не раз издевались над сверстником прямо в школе.

Прокуратура Коминтерновского района Воронежа провела проверку. Сотрудники надзорного ведомства установили, что в образовательном учреждении о драке узнали на следующий день, однако ни органы системы профилактики, ни прокуратуру района не проинформировали.

— Учебным заведением не созданы безопасные условия для несовершеннолетних при организации образовательного процесса. На руководителя школы возбуждены два административных дела — о непредставлении сведений и нарушении прав детей на охрану здоровья. Дела направлены в мировой суд, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.