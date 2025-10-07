Заламывал руки и «учил манерам»: в автобусе Находки мужчина напал на девочку

По их словам, конфликт начался после того, как 15-летняя девочка не уступила место пожилой женщине. Разозлившийся мужчина вскочил, повалил подростка и начал заламывать ей руки, утверждая, что «учит манерам». Все это происходило под одобрительные возгласы одной из пассажирок, а другие дети сняли инцидент на видео, где хорошо видно лицо нападавшего.