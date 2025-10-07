Заламывал руки и «учил манерам»: в автобусе Находки мужчина напал на девочку

В автобусе Находки Приморского края мужчина набросился на школьницу прямо на глазах у пассажиров. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
По их словам, конфликт начался после того, как 15-летняя девочка не уступила место пожилой женщине. Разозлившийся мужчина вскочил, повалил подростка и начал заламывать ей руки, утверждая, что «учит манерам». Все это происходило под одобрительные возгласы одной из пассажирок, а другие дети сняли инцидент на видео, где хорошо видно лицо нападавшего.
Родственники пострадавшей обратились в полицию с заявлением, однако им отказали в возбуждении уголовного дела.
Сейчас проверку по факту происшествия проводит прокуратура, передает Telegram-канал Baza.
Ранее в поезде, следовавшем из Анапы в Екатеринбург, вожатая напала на школьницу. Девушка толкнула подростка, силой усадила на свою спальную полку, постоянно угрожая, а затем облила водой из бутылки.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и расследование дела, которое возбудили в отношении напавшей на 12-летнюю девочку в Люберцах женщину. Она хотела отобрать у нее самокат, приняв его за свой.