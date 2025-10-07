В Башкирии рабочего засыпало землей

По данным пресс-службы ведомства, трагедия произошла 4 октября в Учалах при выполнении земляных работ на территории строящегося жилого дома по ул. 65 лет Победы. На рабочего, который находился в траншее, обрушился пласт грунта. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.