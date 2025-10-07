Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии рабочего засыпало землей

Гострудинспекция в республике приступила к расследованию несчастного случая, в результате которого погиб 43-летний мужчина.

По данным пресс-службы ведомства, трагедия произошла 4 октября в Учалах при выполнении земляных работ на территории строящегося жилого дома по ул. 65 лет Победы. На рабочего, который находился в траншее, обрушился пласт грунта. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, пострадавший выполнял работы по договору подряда, заключённого с ИП Александров А. Н. накануне, 3 октября. Как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, обстоятельства и причины случившегося, а также правомерность оформления с рабочим договора ГПХ вместо трудового соглашения, будут выяснены в ходе начатого расследования.