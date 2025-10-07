Две красноярки не смогли распространить метадон в Канске

«Оперативники Канского ОВД ранее были наслышаны о преступных похождениях женщин, поэтому, получив информацию, что закладчицы будут находиться на их территории, сработали на опережение. Во время досмотра они изъяли у 43-летней красноярки полимерный пакет, в котором находилось россыпью 246 свертков в термоплёнке, подготовленных для создания тайников, а также два запечатанных кулька с еще 154 расфасованными закладками. Экспертиза показала, что ранее судимые женщины планировали распространить почти 115 граммов метадона», — рассказали в ГУ МВД.