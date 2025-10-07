Картаполов пригрозил Украине ударами туда, где «будет очень больно»

«Мы не будем бить по Чернобыльской или какой-либо другой атомной электростанции, потому что это нельзя делать по нашим принципам. Потому что от этого могут пострадать мирные люди. Но мы ударим туда, где это будет очень больно киевскому режиму, как мы это делаем сейчас: по центрам подготовки, по производствам, по логистике, по грузам», — заявил Картаполов в разговоре с ТАСС.