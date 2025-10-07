В Новосибирской области прощаются с жестоко убитой 19-летней девушкой

Тело Анастасии Б., которая числилась без вести пропавшей с 9 сентября, было найдено 5 октября в реке Тогучинка. По данным СК, за день до своего исчезновения девушка была зарезана своим сожителем в ходе конфликта неподалёку от райцентра Тогучин. Подробности жизни девушки и ее трагической гибели — в материале Сиб.фм.
Семья Анастасии переехала в село Заречное Тогучинского района семь лет назад. Здесь девушка окончила местную школу. Как рассказывает Андрей Б., отец Насти, в школьные годы хорошим поведением она не отличалась и даже какое-то время состояла на учёте в ПДН. После школы Анастасия несколько месяцев проучилась в одном из профессиональных училищ Новосибирска, но по ряду причин бросила учёбу.
Со своим молодым человеком Маратом (имя изменено редакцией) девушка познакомилась в посёлке Горный Тогучинского района, где тот проживал вместе с матерью и братом. Как рассказывает отец Анастасии, дочь возила его знакомиться с новыми родственниками. Это была обычная семья, о которой ничего плохого он не слышал. Поэтому, когда через какое-то время дочь сказала родителям, что хочет перебраться с сожителем в Заречное, отец помог молодой паре снять дом.
Впоследствии Марат перевёз в Заречное свою мать и брата. Братья начали работать на зернотоке, куда их также устроил отец девушки, но быстро ушли оттуда и начали добывать средства для проживания случайными заработками. «В последнее время Настя и её парень занимались колкой дров по объявлениям, — говорит Андрей Б. — Не нравилась им работа, где один-два раза в месяц зарплату выдают, хотели заработанное сразу на руки получать. В день пропажи Насти они и в Тогучин-то уехали как раз на очередную такую подработку».
По рассказам отца, агрессивности в характере сожителя дочери он не замечал, хотя отношения с односельчанами у парня не складывались, а мать девушки как-то рассказала ему, что не раз была свидетельницей конфликтов на почве ревности между молодыми людьми. Больше всего отца задевает то, что после исчезновения девушки члены семьи Марата на какое-то время уехали из села, а по возвращении делали вид, что ничего не случилось. Андрей Б. считает, что мать и брат сожителя могли знать о трагедии, но скрывали это ото всех.
Когда Анастасия в течение нескольких дней перестала выходить на связь, её родные обратились в полицию и к волонтёрам поискового отряда «Лиза Алерт». Экс-глава администрации Заречного сельсовета Сергей Сложинский вспоминает, что в их селе были развешаны объявления о поиске девушки. Мать Насти обратилась через информационный центр СК России к его председателю Александру Бастрыкину с просьбой о содействии в поисках дочери, и тот затребовал доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении девушки.
Случай помог раскрыть убийство: тело девушки было выловлено рыбаками, и, несмотря на месяц, прошедший с момента гибели Насти, мать подтвердила личность погибшей на процедуре опознания. Достаточно быстро сыщики вышли на подозреваемого — сожителя Анастасии. По сообщению прокуратуры Новосибирской области, тот дал признательные показания. Во время ссоры, разразившейся на берегу Тогучинки, Марат достал нож и несколько раз ударил им девушку. Затем он забросал труп ветками и избавился от орудия убийства. В настоящее время убийца взят на два месяца под стражу Тогучинским районным судом. За содеянное преступление, согласно ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), подозреваемому, уже имевшему ранее проблемы с законом, грозит внушительный срок. Жертву жестокого преступления похоронят сегодня на кладбище Заречного.