В Новосибирской области прощаются с жестоко убитой 19-летней девушкой

По рассказам отца, агрессивности в характере сожителя дочери он не замечал, хотя отношения с односельчанами у парня не складывались, а мать девушки как-то рассказала ему, что не раз была свидетельницей конфликтов на почве ревности между молодыми людьми. Больше всего отца задевает то, что после исчезновения девушки члены семьи Марата на какое-то время уехали из села, а по возвращении делали вид, что ничего не случилось. Андрей Б. считает, что мать и брат сожителя могли знать о трагедии, но скрывали это ото всех.