Любовь, кредиты и криптовалюта: хабаровчанка отдала 3,5 миллиона рублей интернет-знакомому

В полицию обратилась 28-летняя работница коммерческой компании. Она рассказала, что в прошлом году на сайте знакомств познакомилась с мужчиной по имени Руслан. Общение длилось около года и носило романтический характер. Руслан представлялся состоятельным человеком и уверял, что зарабатывает на колебаниях курса криптовалют.