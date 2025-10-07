Любовь, кредиты и криптовалюта: хабаровчанка отдала 3,5 миллиона рублей интернет-знакомому

Жительница Хабаровска стала жертвой мошенников, которые под видом торговли криптовалютой выманили у нее миллионы. Женщина оформила кредиты и перевела все деньги на счета аферистов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В полицию обратилась 28-летняя работница коммерческой компании. Она рассказала, что в прошлом году на сайте знакомств познакомилась с мужчиной по имени Руслан. Общение длилось около года и носило романтический характер. Руслан представлялся состоятельным человеком и уверял, что зарабатывает на колебаниях курса криптовалют.
Позже он предложил заняться тем же и познакомил хабаровчанку с «финансовым экспертом» Ренатом. Тот уверял, что женщине не нужно вникать в тонкости биржевых процессов — достаточно следовать его инструкциям.
По совету Рената она скачала несколько приложений и начала переводить деньги на указанные реквизиты. Сначала ушли 60 тысяч рублей личных накоплений, затем она оформила в банках кредиты. Общая сумма перевода превысила 3,53 миллиона рублей.
«Когда женщина потребовала вернуть вложенные средства, мошенники удалили переписку и перестали выходить на связь. Открыто уголовное дело по статье “Мошенничество”. Санкция предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Полицейские напоминают: быстрый и легкий заработок в интернете — почти всегда обман. Проверяйте лицензии компаний на сайте Центробанка, не скачивайте подозрительные приложения и не переводите деньги незнакомым людям.