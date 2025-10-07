Пермячка у церкви избила друга сожителя битой за оскорбление

Оскорбление стало причиной жестокого избиения мужчины женщиной в районе Слудской церкви, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
30-летняя женщина была знакома с потерпевшим, он дружил с её сожителем. В одну из встреч мужчина грубо высказался в адрес пермячки. Женщина попросила его извиниться, но он отказался. Тогда она решила отомстить обидчику.
Местная жительница обманом заманила мужчину на встречу в район Слудской церкви. Там она напала на него и нанесла множество ударов битой по голове и телу. Приехавшие на место врачи зафиксировали тяжкий вред здоровью.
После мести пермячка отправилась в следственный комитет и написала явку с повинной. Женщине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
