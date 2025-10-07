Задержки и отмены рейсов в России 7 октября: онлайн-табло

Авиационная отрасль России по-прежнему испытывает сложности. По информации на 6 октября 2025 года, в семи российских аэропортах были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. В результате этого отмечаются многочисленные задержки и отмены рейсов. Подробнее — в материале URA.RU.