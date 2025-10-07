«Уснул за рулем». Жуткое ДТП с двумя грузовиками случилось в Барановичском районе

Два грузовика столкнулись под Барановичами из-за уснувшего за рулем водителя. Подробности привели в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
ДТП произошло 6 октября примерно в 13.20. По предварительным данным, 27-летний минчанин находился за рулем большегруза Iveco и ехал по автодороге М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» в направлении от Минска к Бресту.
«На 186 километре указанной автодороги уснул за рулем, в результате чего совершил попутное столкновение с автомобилем дорожной службы “ГАЗ”, — рассказали в ведомстве.
И добавили, что в результате случившейся аварии водитель фуры Iveco был доставлен в больницу для оценки состояния здоровья.