Пенсионерка-водитель погибла в опрокинувшемся Hyundai под Оршей. Подробности обнародовали в пресс-службе ГАИ Витебской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 октября примерно в 15.00 на 134 километре автодороги Р-15 «Кричев-Орша-Лепель». Согласно предварительным данным, 68-летняя женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Hyundai, на закруглении дороги влево не справилась с управлением. Авто съехало в правый кювет и опрокинулось.
В ГАИ сообщили, что женщина-водитель погибла, а пассажир 1952 года рождения с травмами был доставлен в больницу.