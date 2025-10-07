Ричмонд
В Екатеринбурге автомобилистку осудили за гибель женщины в ДТП

Трагедия произошла 2 сентября 2024 года на Чусовском тракте.

Академический райсуд Екатеринбурга вынес приговор в отношении женщины 1956 года рождения, сбившей насмерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Трагедия произошла днём 2 сентября 2024 года на Чусовском тракте. Дама управляла автомобилем Toyota Tercel. Перед пешеходным переходом она ехала со скоростью не меньше 85 километров в час и сбила женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась на месте.

Вину водитель не признала. Суд назначил ей полтора года колонии-поселения, лишил на два года права вождения машин и взыскал в пользу родственников погибшей миллион рублей компенсации морального вреда.