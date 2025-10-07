В Екатеринбурге автомобилистку осудили за гибель женщины в ДТП

Трагедия произошла днём 2 сентября 2024 года на Чусовском тракте. Дама управляла автомобилем Toyota Tercel. Перед пешеходным переходом она ехала со скоростью не меньше 85 километров в час и сбила женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась на месте.