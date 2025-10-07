С экс-главы администрации города в Башкирии взыскали 89 млн рублей

Верховный суд республики взыскал с экс-главы администрации г. Давлеканово более 89 млн рублей, сообщает прокуратура республики. Дело рассматривалось в апелляции.
Ранее приговором Давлекановского районного суда мужчина признан виновным по чч. 1, 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года с лишением права занимать должности представителя власти в органах местного самоуправления на 2 года.
В суде установлено, что глава муниципалитета подписал акты приемки строительно-монтажных и иных работ на объекте «Система очистки воды в городском поселении г. Давлеканово», выполняемых в рамках реализации мероприятий национального проекта «Экология». Также он поставил свою подпись в справки об их стоимости, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Уфимская Газовая Компания» запланированного объема работ.
В соответствии с указанной документацией администрация произвела оплату подрядчику в сумме почти 89 млн рублей.
Кроме того, руководитель органа местного самоуправления заключил муниципальный контракт с ООО «БИСК» по строительному контролю на объекте. Фактически он не проводился, а компании было перечислено свыше 500 тыс. рублей.
В первой инстанции суд отказал в удовлетворении требований о взыскании с осужденного суммы ущерба. Прокуратура обжаловала судебный акт в апелляции.
Верховный суд республики согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил их в полном объеме.
Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.