С экс-главы администрации города в Башкирии взыскали 89 млн рублей

В суде установлено, что глава муниципалитета подписал акты приемки строительно-монтажных и иных работ на объекте «Система очистки воды в городском поселении г. Давлеканово», выполняемых в рамках реализации мероприятий национального проекта «Экология». Также он поставил свою подпись в справки об их стоимости, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Уфимская Газовая Компания» запланированного объема работ.