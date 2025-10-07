Ричмонд
Водителя осудили на 1,5 года за гибель пешехода в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о смертельном ДТП на пешеходном переходе.

Источник: прокуратура Свердловской области

В Екатеринбурге суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП. Водитель признана виновной в гибели пешехода и приговорена к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Инцидент произошел 2 сентября 2024 года на Чусовском тракте. Женщина за рулем Toyota Tercel двигалась со скоростью не менее 85 км/ч, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу. Она не снизила скорость и не убедилась в отсутствии пешеходов, в результате чего сбила женщину, переходившую дорогу. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

— 69-летняя женщина признана виновной в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — уточнили в прокуратуре.

Суд установил, что водитель нарушила несколько пунктов ПДД, включая превышение скорости и непредоставление преимущества пешеходам. В ходе процесса обвиняемая не признала свою вину.

Помимо лишения свободы суд запретил женщине управлять транспортными средствами в течение двух лет. Также с нее взыскана компенсация морального вреда в размере миллиона рублей в пользу родственников погибшей.