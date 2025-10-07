Водителя осудили на 1,5 года за гибель пешехода в Екатеринбурге

Инцидент произошел 2 сентября 2024 года на Чусовском тракте. Женщина за рулем Toyota Tercel двигалась со скоростью не менее 85 км/ч, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу. Она не снизила скорость и не убедилась в отсутствии пешеходов, в результате чего сбила женщину, переходившую дорогу. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.