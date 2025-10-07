Мужчина съел три килограмма мармеладных мишек и оказался в реанимации: врачи поставили сладкоежке неожиданный диагноз

В Великобритании мужчине потребовалась срочная госпитализация после того, как он съел три килограмма жевательного мармелада за короткий срок. 33-летний водитель грузовика из Йоркшира Натан Римингтон заказал через интернет-магазин контейнер с жевательными конфетами. Об этом пишет Oddity Central.