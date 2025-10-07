Мужчина съел три килограмма мармеладных мишек и оказался в реанимации: врачи поставили сладкоежке неожиданный диагноз

В Великобритании мужчине потребовалась срочная госпитализация после того, как он съел три килограмма жевательного мармелада за короткий срок. 33-летний водитель грузовика из Йоркшира Натан Римингтон заказал через интернет-магазин контейнер с жевательными конфетами. Об этом пишет Oddity Central.
Всего за трое суток он съел все конфеты, общая калорийность которых превысила десять тысяч калорий. Мужчину доставили в отделение неотложной помощи с интенсивной болью в животе, повышенным потоотделением и высоким артериальным давлением.
Первоначально медики предположили у пациента пищевое отравление. Однако последующие анализы выявили аномально высокую концентрацию желатина в его пищеварительной системе. После проведения серии исследований Римингтону поставили диагноз «острый дивертикулит».
Врачи немедленно прекратили пероральный прием пищи и начали проводить инфузионную терапию через капельницу. Мужчина провел шесть дней в палате интенсивной терапии с высокой температурой и сильным болевым синдромом. В конечном итоге пациент полностью восстановил здоровье.
Тем временем в Ленинградской области произошло массовое отравление. Жертвами суррогатного алкоголя стали сразу несколько десятков человек. Спиртное всем им предоставлял мужчина, изготавливавший горячительные напитки на дому. Его собственное жилье, к слову, было буквально завалено различной тарой.