Группу «попрошаек» арестовали по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Один из потерпевших рассказал в показаниях, как при пересадке в Москву к нему подошла девушка, уверившая, что вместе с сестрой опоздала на рейс, попросила 15 тысяч рублей на новый билет и пообещала вернуть деньги — но ничего не вернула. По делу арестованы почти 30 человек, среди которых, по версии следствия, организатор ОПГ Алексей Кабочкин и другие участники преступного сообщества.