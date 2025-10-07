Группу «попрошаек» арестовали по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

«Эти попрошайки, как и таксисты в данном уголовном деле, обманывали участников СВО. Половину из них уже арестовали, другие по каким-то причинам ушли от ответственности», — отметил собеседник агентства.
Один из потерпевших рассказал в показаниях, как при пересадке в Москву к нему подошла девушка, уверившая, что вместе с сестрой опоздала на рейс, попросила 15 тысяч рублей на новый билет и пообещала вернуть деньги — но ничего не вернула. По делу арестованы почти 30 человек, среди которых, по версии следствия, организатор ОПГ Алексей Кабочкин и другие участники преступного сообщества.
Ранее Life.ru рассказывал о банде таксистов, которые предлагали людям возле Шереметьево довезти их до точки за адекватную цену, а в процессе поездки завышали её стоимость в сотни раз. В итоге в рамках уголовного дела были арестованы шесть фигурантов. Предполагаемый глава ОПГ заявлял, что был вообще не в курсе тёмных делишек его сотрудников.
