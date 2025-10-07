В Омске объявили в розыск похитившую миллионы у сирот мошенницу

А в сентябре Яминова вновь нарушила подписку о невыезде и перестала являться на судебные заседания. Судебные приставы трижды не могли осуществить принудительный привод подсудимой. Адвокат Андрей Морозов регулярно пояснял суду, что его доверительница болеет — то она госпитализирована в БСМП № 1, то в ГБ № 1, то в медсанчасть № 9, при этом никаких подтверждающих документов не представлял. Гособвинитель и представитель потерпевших неоднократно ходатайствовали о том, чтобы изменить меру пресечения Яминовой, но суд счел такую меру преждевременной.