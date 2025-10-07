В Омске объявили в розыск похитившую миллионы у сирот мошенницу

«Избрать Яминовой Фатиме Жумабаевне меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 3 месяца, который исчислять со дня задержания подсудимой, после задержания содержать Яминову с СИЗО города Омска», — огласила постановление судья Юлия Герстнер.
Резонансное уголовное дело в отношении волонтерки Яминовой, которая годами грабила сирот с ментальными нарушениями и жила за их счет на широкую ногу, рассматривается в суде уже более семи месяцев. Изобличить аферистку удалось благодаря собственному расследованию корреспондента «РГ».
В ноябре 2023 года за помощью в нашу редакцию обратился один из обманутых ребят — Леша Видов. Почти два года парень обивал пороги правоохранительных органов и просил, чтобы его обидчицу привлекли к ответственности. Но на его жалобы никто не обращал внимания. А после первой публикации в «РГ» начали приходить и другие обманутые сироты.
На самом деле она узнала, что у каждого сироты имеется сберегательный счет, на котором хранятся его пенсия по инвалидности, потере кормильца, алименты и другие пособия. Доступ к нему выпускники получают по достижении 18-летия. Этим обстоятельством она и воспользовалась.
Волонтерка забирала знакомых ей ребят из училищ и техникумов, предлагала пожить у нее и обещала помогать в дальнейшей жизни — как наставница. Сама же оформляла доверенности, получала доступ к их банковским счетам и похищала сиротские деньги. Когда накопления заканчивались, очередного ограбленного детдомовца просто выставляли за порог.
Ситуацию удалось изменить только после личного приема у заместителя прокурора Омской области Дмитрия Попова. Расследованием занялся первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области.
Во время следствия обвиняемая пыталась вывезти из Омска трех потерпевших сирот — Надю Кривошенину, Валеру Назарова и Тимура Ромахина. Но была задержана в Ростове оперативниками уголовного розыска.
А в сентябре Яминова вновь нарушила подписку о невыезде и перестала являться на судебные заседания. Судебные приставы трижды не могли осуществить принудительный привод подсудимой. Адвокат Андрей Морозов регулярно пояснял суду, что его доверительница болеет — то она госпитализирована в БСМП № 1, то в ГБ № 1, то в медсанчасть № 9, при этом никаких подтверждающих документов не представлял. Гособвинитель и представитель потерпевших неоднократно ходатайствовали о том, чтобы изменить меру пресечения Яминовой, но суд счел такую меру преждевременной.
В результате сведения о госпитализации подсудимой оказались недостоверными. На запросы суда из медучреждений пришли ответы о том, что Яминова к ним за помощью не обращалась, скорую помощь не вызывала.
По данным полиции, Фатима Жумабаевна покинула Омск еще 6 сентября — улетела в Москву. На последнем заседании защитник озвучил новую версию ее местонахождения. Якобы она прибыла в пункт отбора на военную службу в город Иваново — где заключает контракт на должность медсестры. И попросил приобщить к делу копию ее диплома. Согласно документу, в 2015 году Яминова очно окончила Медицинский колледж № 8 города Москвы и получила специальность фельдшера.
Но вполне вероятно, что диплом может быть поддельным. Его номера не совпадают с номерами в приложении. А само учебное заведение давно расформировано. К тому же, по словам свидетелей в этот период Яминова проживала в Омске и снимала квартиру на улице Лермонтова.
Так или иначе, но производство по уголовному делу приостановлено до розыска подсудимой.