В Воронеже избиение сверстницами двух девочек привело к уголовному делу

Воронежские следователи разбираются в обстоятельствах драки, в ходе которой две школьницы получили многочисленные ушибы и гематомы. Инцидент произошел вечером 2 октября на Левом берегу. Прохожие вызвали полицию и «скорую», когда увидели, как несколько девочек жестоко бьют двух сверстниц.
— Возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту избиения группой подростков двух несовершеннолетних девочек 11 и 14 лет в Железнодорожном районе Воронежа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что на директора школы, где ученики избили одноклассника, завели два административных дела.