В Воронеже избиение сверстницами двух девочек привело к уголовному делу

Воронежские следователи разбираются в обстоятельствах драки, в ходе которой две школьницы получили многочисленные ушибы и гематомы. Инцидент произошел вечером 2 октября на Левом берегу. Прохожие вызвали полицию и «скорую», когда увидели, как несколько девочек жестоко бьют двух сверстниц.