Наркополицейские Кабардино-Балкарии пресекли распространение сильнодействующих препаратов: видео

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской Республике пресекли незаконный оборот сильнодействующих веществ в регионе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Нальчике был задержан 45-летний местный житель, подозреваемый в распространении прегабалина и трамадола.
При осмотре принадлежавшего мужчине автомобиля полицейские обнаружили тайник под дверной обшивкой, где находились 347 капсул и 1020 таблеток, содержащих запрещенные вещества. Согласно экспертизе, общая масса изъятого составила 465 граммов.
Предварительное расследование показало, что задержанный приобрел препараты в одном из регионов Южного федерального округа для дальнейшего сбыта на территории республики. По факту незаконного оборота сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации.