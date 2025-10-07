Ричмонд
Наркополицейские Кабардино-Балкарии пресекли распространение сильнодействующих препаратов: видео

При осмотре принадлежавшего мужчине автомобиля полицейские обнаружили тайник под дверной обшивкой, где находились 347 капсул и 1020 таблеток, содержащих запрещенные вещества. Согласно экспертизе, общая масса изъятого составила 465 граммов.

Предварительное расследование показало, что задержанный приобрел препараты в одном из регионов Южного федерального округа для дальнейшего сбыта на территории республики. По факту незаконного оборота сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации.