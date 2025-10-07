Наркополицейские Кабардино-Балкарии пресекли распространение сильнодействующих препаратов: видео

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской Республике пресекли незаконный оборот сильнодействующих веществ в регионе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Нальчике был задержан 45-летний местный житель, подозреваемый в распространении прегабалина и трамадола.