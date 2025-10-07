Омичу отрубило палец при разгрузке свай

Кировский районный суд рассмотрел дело о несчастном случае на производстве — при разгрузке бетонных свай омичу оторвало палец.
В рассмотрении дела принимала участие прокуратура Кировского округа. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в сентябре 2023 года на строительном объекте в селе Троицкое.
Пострадавший работал у индивидуального предпринимателя. Бывший работник подал к нему иск о взыскании морального вреда за потерю пальца при исполнении трудовых обязанностей. Требования поддержала прокуратура, а вслед за ней и суд. За травму на работе омич получит 150 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.